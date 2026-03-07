Llamas garantiza "plantar cara" a la "corrupción sistemática" que "blinda los triunfos de la derecha" en CyL

1066848.1.260.149.20260307162640 La secretaria general de Podemos, Ione Belarra (2i), la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero (4D), el portavoz de Podemos, Pablo Fernández (3d), y el candidato en CyL, Miguel Ángel Llamas (3I), entre otros, en un acto en Valladolid - Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, ha garantizado que plantará cara al PP en Castilla y León, una comunidad con un "problema de corrupción sistémica" que "blinda los triunfos de la derecha" en las elecciones.

Llamas se ha referido a este "grave problema" en un acto en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero de Valladolid en el que ha estado acompañado por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; la secretaria Política, Irene Montero; el secretario de Organización y portavoz, Pablo Fernández; el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde; la activista y militante Mar Crambollé, y la número 2 por Valladolid, Almudena Villareal.

Ante unas 300 personas que han asistido al acto y han gritado en numerosas ocasiones "sí se puede", Llamas ha precisado que las elecciones del 15 de marzo "van de como funciona el poder en Castilla y León" tras "40 años de gobiernos de la derecha" con "demolición tras demolición" que han derivado en el "destrozo del derecho a la vivienda, los servicios públicos y en el problema de la despoblación".

En este sentido, ha cuestionado cómo "a pesar de estas demoliciones", el PP "gana elección tras elección", a lo que él mismo ha respondido que se debe a un "problema grave de corrupción" que tiene "raíces históricas" y una "rama principal, la corrupción mediática".

Así, ha recordado "lawfare" que "sufrió" el expresidente Demetrio Madrid (PSOE) y ha señalado casos de corrupción por "favores empresariales" a propietarios de grupos de medios de comunicación en la Comunidad, así como ha hecho alusión a la 'trama eólica', "con altos cargos" del PP implicados, o la 'trama enredadera', relacionada con el consejero de Medio Ambiente, el 'popular' Juan Carlos-Suárez Quiñones.

"El PP lleva la corrupción en su ADN", ha aseverado, para referirse también a la presunta adjudicación sin sorteo de una vivienda de protección oficial a una concejala del PP en Palencia.

"En Castilla y León existe un grave problema de vivienda salvo que seas concejala del PP", ha lamentado sobre ese caso que ha llevado a la Fiscalía.

Ha reivindicado así su "valentía" y ha destacado que esta también se plasma en sus propuestas, por ejemplo en materia de vivienda, mientras, ha criticado, el PSOE no propone topes a los alquileres cuando es "imprescindible". Podemos lo hace en sus propuestas, así como aboga por aumentar el parque público de vivienda, ha recordado.

AVISA DE UNA FUTURA 'TRAMA BIOGÁS'

La desprivatización de los servicios públicos es otro de los compromisos del proyecto de Llamas, quien también rechaza los megaproyectos "tóxicos" en el territorio como las macrogranjas o las plantas de biogás. "Estamos esperando la sentencia de la 'trama eólica', pero dentro de 10 años tendremos la sentencia de la 'trama biogás'", ha alertado.

Ante todo esto, Llamas ha asegurado que con su presencia en las Cortes le permitiría ser la "voz" para "avanzar en la lucha contra la corrupción mediática", al "hacer cumplir" la ley de publicidad institucional ya aprobada.

De esta manera, ha ensalzado a Podemos como "el partido que está dispuesto a romper todos los candados, el candado territorial -- con un referéndum por el derecho a la autonomía leonesa--, el candado mediático, el candado de los privilegiados, el candado de los poderosos y de los empresarios corruptos".