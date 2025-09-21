Llamas se presentará a las primarias de Podemos CyL y ve "muy improbable" una coalición con IU para las autonómicas

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
El coordinador de Podemos en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha confirmado que se presentará a las primarias que la formación 'morada' celebrará en las "próximas semanas" y de esta forma situarse al frente del partido de cara a los comicios autonómicos de 2026, al tiempo que ha asegurado que es "muy improbable" que haya una coalición con Izquierda Unida dado el escenario estatal.
Unas elecciones en las que Podemos está "preparado para salir con mucha fuerza" y ofrecer propuestas y soluciones transformadoras para "impulsar el cambio político" en una Comunidad, ha sostenido, que lleva "cuatro décadas perdidas" tras los sucesivos gobiernos del Partido Popular.
En declaraciones a los medios antes de participar en un encuentro con militantes en Valladolid, el coordinador de Podemos en Castilla y León ha cargado contra los gobiernos 'populare' que han estado "marcados por las privatizaciones, el deterioro de los servicios públicos, la despoblación y una corrupción que está enquistada".
Precisamente, ha explicado que hace unas semanas hizo una propuesta al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y al líder del PSOE, Carlos Martínez, para que aceptasen debates "a la portuguesa" de todos contra todos, una solicitud que "no ha tenido respuesta".
Respecto al Comité Autonómico del PSCyL celebrado el sábado en la capital vallisoletana, el coordinador de Podemos ha asegurado que el electorado progresista de Castilla y León tiene la sensación de que hay una "inercia derrotista que está muy instalada también en el Partido Socialista".
"Desde Podemos no nos resignamos y lo que queremos decir es que el cambio político es posible. Y el papel que va a jugar la formación 'morada' es impulsar ese cambio", ha subrayado, al tiempo que ha señalado que es a la ciudadanía a la que corresponde valorar los liderazgos y que le gustaría debatir con el líder socialista para confrontar propuestas y para que la ciudadanía perciba quién tiene el proyecto que la Comunidad necesita.
COALICIONES
Preguntado por la posibilidad de que la formación 'morada' concurra a los comicios autonómicos con Izquierda Unida, ha destacado que es "muy improbable" que haya una coalición.
"En Podemos estamos abiertos al diálogo con todo el mundo, pero dado el escenario estatal, creo que no tendría mucho sentido que hubiese una coalición con los socios estatales del Partido Socialista", ha expresado.
Un Partido Socialista, ha criticado, que "abraza el rearme" y habla del "genocidio" en Gaza con una "calculadora electoral". "Dicho esto, somos demócratas, debatimos con todo el mundo, hablamos con todo el mundo y, por supuesto, queremos hacer una coalición, pero una coalición con la ciudadanía", ha concluido.