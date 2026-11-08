Las lluvias pondrán este lunes en aviso naranja a Ávila y en amarillo a Salamanca y Zamora

Archivo - Turistas con paraguas por el centro de la ciudad durante la llegada de una nueva borrasca que trae polvo en suspensión. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias pondrán este lunes, 9 de noviembre, en aviso naranja (riesgo importante) a la provincia de Ávila y en amarillo (aviso) a Segovia y Zamora, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, el aviso naranja afectará hasta las 10.00 horas al sur de Ávila, donde se prevé una precipitación acumulada de 100 litros por metro cuadrado en doce horas, si bien los acumulados podrían alcanzar entre 200 y 300 litros durante el episodio.

Después, el aviso en la misma zona pasará a amarillo durante todo el día, con previsión de 20 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada en una hora, mientras en el Sistema Central de la misma provincia se prevén 50 litros en doce horas.

Asimismo, el Sistema Central y el Sur de Salamanca tendrán aviso amarillo durante toda la jornada con posibilidad de precipitación acumulada de 60 litros por metro cuadrado en doce horas. Durante el episodio, los acumulados pueden alcanzar los 200 litros por metro cuadrado.

El aviso amarillo por lluvias también afectará a la provincia de Zamora desde las 18.00 horas.

Por otro lado, la zona del Sistema Central de Segovia tendrá aviso amarillo por viento hasta las 10.00 horas con rachas máximas de 80 kilómetros por hora.