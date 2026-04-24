Las lluvias y tormentas pondrán este sábado en aviso a Salamanca, Ávila, Segovia, Valladolid y Zamora - AEMET

VALLADOLID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias y tormentas pondrán este sábado, 25 de abril, en aviso a las provincias de Salamanca, Ávila, Segovia, Valladolid y Zamora, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, habrá avisos por precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado (mm) en una hora entre las 15.00 y las 21.59 horas en la meseta de Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora; en el sistema central de la provincia abulense, así como en Salamanca y Segovia, y en el sur de Ávila y Salamanca.

Además, la Aemet ha activado avisos por tormentas que podrán ir acompañadas de rachas, granizo y ocasionalmente chubascos fuertes entre las 15.00 y las 21.59 horas en la meseta y el sistema central de Ávila, Salamanca, Segovia; en la meseta de Valladolid y Zamora, y en el sur de Ávila y Salamanca.

Aemet ha señalado que la presencia de aire frío en altura y la formación de una pequeña dana en el mar de Alborán provocará que la situación de inestabilidad en amplias zonas de la Península continúe.

En líneas generales, en la jornada del sábado se esperan intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna y probabilidad de chubascos acompañados de tormenta, preferentemente en el tercio occidental y zonas de montaña.

Por su parte, las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso y las máximas en ligero ascenso, con viento del noreste y este, flojo en general con algunas rachas fuertes.