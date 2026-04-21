Lobo (UGT) apela a la tierra de acogida y al entendimiento sin supeditarse a los "extremistas"

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VALLADOLID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de UGT, Óscar Lobo, ha apelado a la tierra de acogida que es Castilla y León y ha al entendimiento sin supeditarse a los "extremistas" en referencia a los discursos pronunciados por el Premio de las Letras, el escritor zamorano Tomás Sánchez Santiago, y del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Lobo, tras ensalzar el acto de "justicia" que supone la entrega de estos galardones que reconocen y ponen como ejemplo a "los mejores" de la Comunidad, ha destacado de la intervención de Sánchez Santiago y su invitación a reflexionar con un discurso "inspirador", "profundo" y "muy humano" en el que ha señalado a Castilla y León como "tierra de acogida".

"En esta Castilla y León no sobra nadie, sino que bienvenido y bienvenidas todas aquellas personas que forman parte de Castilla y León, que está entre nosotros, aunque no hayan nacido en esta tierra, les necesitamos más que nunca", ha afirmado el secretario de UGT.

Por otro lado, en referencia al discurso de Fernández Mañueco, Óscar Lobo ha afirmado que en la Comunidad "sobra el ruido, sobran los extremismos" y ha agregado que en Castilla y León "para progresar y avanzar no sobra nadie".

"Tenemos que ir todos juntos", ha señalado el secretario autonómico de UGT, quien ha afirmado que la región es "tierra de entendimiento" y de "diálogo", por lo que ha señalado que se puede estar "supeditados a los caprichos de unos pocos de los extremistas" que van a "intentar condicionar" la política de la Comunidad.

"Han pinchado el globo en todos los sitios y realmente Castilla y León tiene que estar a la altura hay que abrir puertas de esperanza y las puertas de esperanza no pasan por las condicionantes ni por los caprichos de la extrema derecha en el futuro gobierno de la Junta", ha concluido.