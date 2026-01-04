Lobo (UGT) confía en el futuro de la automoción pero ve necesario incrementar la industria en otras partes de CyL

Archivo - Imagen de archivo del secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, y el secretario provincial de Salamanca, Marce Muñoz. - EUROPA PRESS - Archivo

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha expresado su confianza en el futuro que tiene el sector de la automoción en la Comunidad pero ha manifestado su preocupación por la falta de tejido industrial en otras partes de la región a las que debería extenderse porque la industria ha demostrado que es "anclaje de futuro y de presente".

Lobo, en una entrevista concedida a Europa Press, ha señalado el peso por debajo de la media del sector industrial en la Comunidad, focalizado sobre todo en Valladolid, Palencia y Burgos, y ha apuntado la necesidad de reforzarlo de cara al futuro.

En este contexto, en cuanto a la automoción, ha incidido en que ahora está marcado por muchas decisiones de ámbito internacional que "muchas veces se escapan de la lógica local", pero ha asegurado que las plantas que hay en Castilla y León "son competitivas" y no sólo tienen presente sino "mucho futuro".

El líder sindical, tras recordar la importante afiliación y responsabilidad sindical que hay en este sector, ha afirmado que a pesar de que se está "muy pendientes" de los "vaivenes" internacionales en este ámbito el sindicato seguirá "empujando" para que las plantas tengan un futuro en la Comunidad, algo que ha apuntado que se persigue cada vez que se negocia un convenio colectivo, en los que se exige un plan de futuro y carga de trabajo.

Sin embargo, ha incidido en que la actividad industrial está "focalizada" sólo en tres provincias y "la industria está demostrado que realmente es un anclaje de presente y futuro, de empleo, de mejor calidad y mejores condiciones", por lo que "preocupa" precisamente que otras partes de la Comunidad no tengan un tejido industrial "más fuerte y más potente".

En esta línea, considera que todo lo que tiene que ver con el asentamiento industrial, el desarrollo tecnológico que atraiga a personal cualificado a la Comunidad, es una "línea importante" de trabajo, cree que es importante y que hay que "consolidar" la industria y distribuirla e incrementarla en otras partes de la región.

Lobo considera que esto debe ir acompañado con todo lo que tenga que ver con el desarrollo tecnológico, pero también la ampliación de los servicios públicos y aprovechar otros recursos endógenos, para lo que ha abogado por desarrollar una política forestal de carácter público o conformar un consorcio que permita su explotación para asentar población en zonas de la Comunidad menos industrializadas.

En este sentido, ha señalado como "uno de los futuros" son las energías renovables y cree que es necesario aprovchar el potencial "sabio" que se tiene la Comunidad Castilla y León, que cree que no se está aprovechando todo lo qu se puede.

"Podemos mejorar el ámbito de los servicios públicos, que creo que también es un elemento de empleo, también de calidad y es una Comunidad que lo necesita por nuestra extensión", ha añadido.