'Local-L', 'Mandala teatro' y 'Catarsis' durante este fin de semana en el teatro Juan Bravo de Segovia

Una imagen de los componentes de 'Catarsis' durante una actuación. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Muestra Provincial de Teatro de Diputación de Segovia se acerca a su cierre con la penúltima semana de programación en el Teatro Juan Bravo, que acoge este jueves a la Compañía 'Local-L' , a 'Mandala Teatro' el viernes 28 y a 'Catarsis' el domingo 30 de noviembre.

Los primeros en subir a las tablas del 'Juan Bravo' son los componentes de la Compañía Local-L, formada por los profesores del colegio Claret, quienes han apostado para esta edición de la Muestra por Mihura y su 'Melocotón en almíbar'.

Dirigidos por Diego Mínguez Asenjo, los once intérpretes del grupo representarán la historia de cinco atracadores que, tras desvalijar una joyería en Burgos, se refugian en un piso alquilado en Madrid mientras planean su último golpe.

La tarde del viernes será el turno de 'Comando ilusión' de Ana Isabel Mayo, veterana dramaturga, directora e intérprete de la Muestra. La propia Mayo, acompañada de Cristina Yusta, Mercedes Sáiz, Rosa Moreno y Rebeca Cervero darán vida a cuatro personas ancianas que, llenas de vida, crearán un comando para disfrutar de lo que les queda de vida y llevar sus planes hasta las últimas consecuencias.

Para terminar la semana, 'Catarsis' pondrá el domingo sobre las tablas la obra 'La infancia perpetua', escrita, un año más por Luis Bartolomé Herrero y dirigida por Quike Sánchez. Con Alberto Sombría y Cristina San Juan, como únicos intérpretes, la pieza explora el peso de los recuerdos, el abandono y la lucha por romper con el pasado. En ella, Tino y Mayte, los protagonistas, son dos hermanos adultos que se enfrentan a la desaparición de su padre de manera diferente; mientras él parece atrapado en un ciclo de obsesión, ella trata de recuperar el control de su vida.