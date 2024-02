SEGOVIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad segoviana de Pedraza recibe un apoyo de la Junta de 168.000 euros para consolidarse como destino turístico, así como para la mejora del entorno del Castillo.

El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, ha visitado este viernes la villa donde ha recorrido la zona del Campillo, la parte urbana cercana al Castillo, que en breve será remodelada para adecuar sus calles y explanadas a la arquitectura y urbanismo medieval de la villa, en una recuperación que la villa demandaba desde hace décadas.

El consejero ha estado acompañado por el director general de Turismo, Ángel González Pieras; la jefa del servicio territorial de Cultura en Segovia, Ruth Llorente; la procuradora de Vox Susana Suárez; el alcalde de Pedraza, José Enrique Reques, y el arquitecto que ha diseñado el proyecto de mejora del entorno del Campillo, Alberto García Gil.

En este marco, Santonja ha destacado la "importancia" del proyecto de Pedraza, que tuvo una puntuación de 82 puntos sobre 100 en la solicitud de subvenciones, y ha hecho énfasis en que, desde la Consejería, su equipo ha cambiado la línea de subvenciones, para localidades de menos de 20.000 habitantes.

El consejero ha razonado que, sin ese cambio en las condiciones para adjudicar las subvenciones, el proyecto de Pedraza, que alcanza 250.000 euros, hubiera sido imposible de llevar a cabo, pues en las condiciones actuales la Junta aportará 186.000 euros, mientras en las condiciones previas sólo hubieran sido posible subvencionar hasta 60.000 euros.

"En Castilla y León solo hay 16 poblaciones con más de 20.000 habitantes", ha relatado Santonja, "por lo que al hablar de lugares con menos de 20.000 habitantes se habla de la Castilla y León más honda, de la región a la que pertenecemos todos, y que no se estaba teniendo en cuenta hasta que la Consejería ha cambiado las condiciones para subvencionar a las poblaciones de menos de 20.000 habitantes".

Para Gonzalo Santonja, "pensar en los núcleos pequeños de Castilla y León es una de las líneas distintivas de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte actual".

El consejero de Cultura ha recordado la apuesta de su equipo de gobierno por el turismo, enoturismo, turismo patrimonial y gastronómico, y ha afirmado que "la realidad está dando la razón a esta apuesta, pues en enero de este año han pernoctado en la comunidad 246.000 personas, 20.000 personas más que en el mismo mes del año pasado".

Para Gonzalo Santonja, el día después de anunciarse los presupuestos regionales del 2024, ha expresado la lógica distribución de presupuestos en educación, familia y sanidad, en una región de las características de Castilla y León, donde "el 87 por ciento del presupuesto se destina a estos fines, y no es una obra de beneficencia dedicar este dinero a los ciudadanos, sino que lo merecen, por lo que es lógico distribuir así el presupuesto.

A partir de aquí, el patrimonio de la región no sólo puede ser un legado, que lo es, sino también un recurso".

Así ha razonado Gonzalo Santonja que los proyectos que se reciban en su Consejería no sean simplemente de restauración o de recuperación, sino "de sostenibilidad: de nada sirve arreglar una iglesia si no se planifica su futuro sostenible porque, si no, a los cinco años volverá a estar en la misma situación".

Por ello, el consejero de Cultura ha incidido en la gestión del patrimonio, no sólo en la inversión económica dedicada a la recuperación, sino en "la formación de gestores y la creación de entidades que sean capaces de gestionar el patrimonio".

La visita a la villa ha transcurrido por las calles del Campillo, donde el arquitecto Alberto García Gil ha descrito las características de las intervenciones que desean llevar a cabo para ennoblecer todo el entorno del Castillo, a lo que el consejero Santonja ha asegurado al arquitecto y al alcalde de la Villa que "habrá un futuro tras estas primeras mejoras".