Localizado un conductor ebrio tras atropellar a un octogenario y darse a la fuga en Salamanca

Archivo - Coches de la Policía Local de Salamanca. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA - Archivo

SALAMANCA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Salamanca ha localizado este domingo a un conductor ebrio que se dio a la fuga tras atropellar y dejar inconsciente a un hombre de 85 años en la avenida Comuneros de Salamanca capital.

El suceso ha tenido lugar sobre las 7.00 horas, cuando el 1-1-2 ha recibido un aviso del atropello de un turismo a un peatón a la altura del número 113 de la avenida Comuneros, tras lo que el autor se ha dado a la fuga.

El 1-1-2 ha solicitado asistencia sanitaria para el octogenario atropellado, quien se encontraba inconsciente, al tiempo que ha avisado a Policía Naconal, Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos al lugar para atender al herido, ha informado el servicio de emergencias.

Asimismo, ha comenzado la búsqueda del conductor, quien finalmente ha sido localizado a los pocos minutos a través de las cámaras municipales.

La Policía ha acudido a detenerlo, momento en el que, además, se le ha realizado una prueba de alcoholemia que ha dado positivo, según han confirmado fuentes municipales.