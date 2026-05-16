1087692.1.260.149.20260516125146 Localizado el cuerpo sin vida del montañero británico de 61 años desaparecido en Picos de Europa - JCYL

LEÓN, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades han localizado el cuerpo sin vida del montañero británico de 61 años desaparecido desde el jueves en las inmediaciones de la Canal de Moeño, en el término municipal de Posada de Valdeón (León), dentro del Parque Nacional de Picos de Europa.

Se encontraba en la canal de Moeño, en las inmediaciones de su última posición conocida, según han informado fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, que han detallado que la Guardia Civil se encargará de la extracción del cadáver, que se trasladará a Riaño, y de los trámites judiciales.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León mantenía activado un amplio dispositivo integral de búsqueda para localizar a este montañero británico.

El incidente se inició tras recibirse una única llamada del propio montañero a las 19.12 horas, en la que comunicaba encontrarse desorientado, cansado y con escaso equipamiento mientras regresaba de una ruta hacia Caín.

Durante la gestión de la emergencia, el equipo técnico del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil (CCE) consiguió que el alertante facilitara una coordenada aproximada de su ubicación.

De forma inmediata, el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de la Junta movilizó el Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de Protección Civil junto al helicóptero de rescate.