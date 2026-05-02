Localizado y detenido el conductor autor del atropello a un hombre en la avenida La Merced de Salamanca

SALAMANCA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido al conductor autor del atropello a un hombre en la avenida de la Merced de Salamanca durante esta madrugada que se había ido del lugar tras los hechos.

El conductor ha sido localizado posteriormente y se ha procedido a su detención, según han informado fuentes del Ayuntamiento a Europa Press.

El hombre herido ha sido encontrado en una cuneta en torno a las 08.10 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido varias llamadas que alertaban de la presencia de un hombre en una cuneta.

El 112 ha dado aviso del suceso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha enviado una UVI móvil para atender al afectado.

A su llegada, los agentes de la Policía Local han informado de que se trataba de un atropello, tras lo que los servicios sanitarios han prestado asistencia al varón, que finalmente ha sido trasladado al Complejo Asistencial de Salamanca para recibir atención médica.