Localizado en Palencia cuando conducía sin carné en tres ocasiones, la última mientras acudía al Juzgado

PALENCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palencia ha imputado tres delitos por conducir sin carné a un varón de 48 años al que ha localizado en otras tantas ocasiones en menos de una semana a los mandos de un vehículo sin el permiso correspondiente, la última de ellas cuando se dirigía al juzgado.

Los primeros hechos que se le imputan a este conductor con numerosas intervenciones policiales tuvieron lugar el día 11 de diciembre cuando, a requerimiento de una patrulla de Policía Nacional, la Unidad de Atestados de la Policía Local le identificó con el permiso retirado por pérdida total de puntos y sin haberlo obtenido de nuevo. En ese momento, se instruyeron diligencias y el conductor fue citado para un juicio rápido.

Un día más tarde, el 12 de diciembre, de nuevo la Policía Nacional le encontró conduciendo, por lo que, de nuevo, se le imputó el mismo delito contra la seguridad vial y otro de desobediencia grave a agentes de la autoridad.

Finalmente, esta martes, una patrulla de Policía Nacional ha vuelto a identificar al investigado cuando se dirigía al Juzgado conduciendo su vehículo. Por tercera vez, la Unidad de Atestados se ha personado en el lugar y le ha abierto diligencias por un tercer delito de conducir careciendo de permiso.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un conductor debidamente habilitado, que ha trasladado al investigado a los Juzgados, mientras la Policía Local de Palencia lo acompañaba para garantizar que compareciera ante el juez.