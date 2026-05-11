Localizados Palencia 87 trofeos de caza ilegales en la montaña Palentina

Un agente de la Guardia Civil deposita en una furgoneta los trofeos de caza. - SUB GBNO EN PALENCIA

PALENCIA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha denunciado a una persona que operaba en un taller no registrado para la realización de los primeros trabajos de eliminación de la carne de los trofeos de caza ya que han encontrado un total de 36 trofeos de corzo, dos de ciervo y uno de tortuga en dicho taller.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, en las proximidades del taller, el denunciado tenía estacionada una furgoneta en cuyo interior localizaron 45 trofeos de corzo, uno de cabra, uno de rebeco y uno de lobo.

Tras realizar una exhaustiva investigación sobre lo ocurrido y tras comprobar que la persona que se encontraba trabajando en este lugar no pudo presentar ninguna documentación que acreditase la legalidad de los objetos, los agentes interceptaron los 87 trofeos de caza, mientras que el denunciado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.