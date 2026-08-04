Localizan a un anciano que había desaparecido en Cerezal de Sanabria (Zamora) y que fue evacuado al hospital

Agentes de la Guardia Civil con el anciano. - SUN GBNO EN ZAMORA

ZAMORA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado a un vecino de 86 años cuya desaparición había sido denunciada en la localidad zamorana de Cerezal de Sanabria.

El instituto armado recibió una llamada el lunes a medianoche en la que se avisó de que el hombre no aparecía por su domicilio desde las 18.30 horas de este lunes por lo que de manera inmediata, los agentes montaron un dispositivo de búsqueda.

Sobre las 00.45 horas, una de las patrullas del dispositivo de búsqueda, perteneciente al puesto de Lubian, encontró al desaparecido que se encontraba tirado en el suelo de una huerta de su propiedad.

Los agentes solicitaron asistencia sanitaria para el hombre que, una vez examinado por el médico de guardia de Mombuey, y debido a su estado de salud, fue trasladado al hospital de Benavente para recibir una atención en profundidad.