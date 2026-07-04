Localizan "aturdida" a una mujer de Galapagar (Madrid) desaparecida en Segovia tras un amplio dispositivo

SEGOVIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha localizado en buen estado aunque "aturdida" a una mujer de 38 años, vecina de Galapagar (Madrid), que viajaba sola en su vehícula y cuya desaparición había sido comunicada el pasado jueves.

Desde el primer momento, la Benemérita lideró, dirigió y coordinó un amplio dispositivo de búsqueda y se activó de manera inmediata la colaboración entre distintas unidades tras tener conocimiento de la desaparición de la mujer.

Las primeras informaciones apuntaban a que la desaparecida podría encontrarse en la zona de Valsaín, por lo que se establecieron actuaciones de localización en ese entorno.

Posteriormente, conforme avanzó la investigación y se recabaron nuevos indicios, la búsqueda se reorientó hacia el noreste de la provincia de Segovia y se centró en la zona de Valtiendas, el entorno del Caserío San José y otros caminos próximos.

Durante todo el dispositivo se mantuvo una estrecha coordinación entre las Comandancias de Madrid y Segovia, así como entre las distintas unidades desplegadas sobre el terreno, adaptando el operativo a la información que se iba obteniendo en tiempo real.

En la mañana del viernes, un familiar de la desaparecida facilitó una posible ubicación del vehículo en un camino próximo a Puebla de Pedraza.

De forma inmediata, la Guardia Civil intensificó la búsqueda en esa zona, dirigiendo los efectivos hasta el lugar señalado y finalmente, sobre las 10.00 horas, la mujer fue localizada por agentes de la Guardia Civil en el término municipal de Valleruela de Pedraza.

La desaparecida se encontraba en el interior de su vehículo, consciente, aunque "aturdida" y tras su localización los agentes solicitaron asistencia sanitaria, por lo que fue trasladada por los servicios médicos al Centro de Salud de Cantalejo para su valoración.

Posteriormente pudo contactar con sus familiares que se hicieron cargo tanto de ella como del vehículo.