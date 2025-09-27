Localizan en una cuneta a la mujer de 82 años desaparecida anoche en Carbajales (Zamora)

La Guardia Civil localiza en una cuneta a la mujer de 82 años desaparecida anoche en Carbajales (Zamora). - GUARDIA CIVIL

ZAMORA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado en una cuneta de la carretera ZA-P-2439 a la mujer de 82 años desaparecida en la noche del viernes 26 de septiembre de la residencia de ancianos Virgen de los Árboles de Carbajales (Zamora).

En concreto, la mujer se encontraba tendida en la cuneta a la altura del kilómetro 12 cuando ua patrulla de la Guardia Civil la ha localizado, tras lo que ha avisado a los servicios sanitarios debido a que la mujer presentaba síntomas de hipotermia, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, esta ha sido trasladada al Hospital Virgen de la Concha para realizar un reconocimiento, mientras el operativo desplegado para la búsqueda de la mujer se ha desmontado.