Localizan de madrugada a la pareja de octogenarios desaparecidos ayer en Ampudia (Palencia)

PALENCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La pareja de octogenarios que desapareció ayer a en el municipio palentino de Ampudia han sido localizados esta madrugada en buen estado en un camino cercano a la localidad.

La Guardia Civil de Palencia tuvo conocimiento en torno a las 21.30 horas de ayer de la desaparición de un hombre de 89 años y una mujer de 84. Desde ese momento, la Guardia Civil lideró, coordinó y dirigió un dispositivo de búsqueda compuesto por varias patrullas de seguridad ciudadana, recuerdan desde el Instituto Armado a través de un comunicado.

A las 01.57 horas de esta madrugada, se localizaron a estas dos personas en un camino próximo a la localidad de Ampudia, en aparente buen estado de salud. Una patrulla de la Guardia Civil se encargó de trasladarlos hasta la residencia de Ampudia y de comunicar a sus familiares el final desenlace.