Logopedas de CyL denuncia adjudicaciones "irregulares" de servicios sanitarios y pide garantías para los pacientes

BURGOS 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Logopedas de Castilla y León ha presentado hoy formalmente una queja ante el Procurador del Común, además de la que ya se remitió a la Consejería de Sanidad, por la adjudicación "a dedo" de conciertos de logopedia en la provincia de Burgos, que afecta a más de 390 tratamientos.

Recuerda la organización colegial, a través de un comunicado recogido por Europa Press, que la Logopedia es una actividad sanitaria esencial, y la externalización irregular de los tratamientos, sin supervisión profesional, pone en riesgo la salud de los pacientes, vulnera su derecho a la atención sanitaria y supone un despilfarro de recursos públicos.

"No podemos permitir que la atención a los pacientes se vea comprometida por adjudicaciones opacas. Exigimos transparencia, control profesional y la integración de logopedas en la plantilla pública para garantizar tratamientos de calidad", ha declarado Verónica Martínez Mata, presidenta del Colegio, quien advierte de que en otras comunidades autónomas se ha incrementado significativamente el número de logopedas para cubrir necesidades sanitarias, dejando a Castilla y León en clara desventaja en cuanto a cobertura, accesibilidad y calidad de los tratamientos de logopedia.

Recordar que ya existió una Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a reforzar la plantilla de logopedas y garantizar la transparencia en la contratación, lo que evidencia el reconocimiento político de este problema.

Con esta acción ante el Procurador del Común, el Colegio Profesional de Logopedas de Castilla y León busca garantizar la calidad de los servicios sanitarios, proteger los derechos de los pacientes y asegurar el uso responsable de los recursos públicos.