Logopedas de CyL valoran la actuación de Salud Pública ante el uso indebido del término "logopedia" en un cole de Medina

El Colegio Profesional de Logopedas de Castilla y León ha expresado su satisfacción por la apertura de expediente informativo por parte de la Dirección General de Salud Pública, tras la denuncia presentada por dicha organización colegial en relación con la prestación irregular de servicios de logopedia en un centro educativo de Medina del Campo (C.S.J.C.).

La inspección realizada por los Servicios Oficiales Farmacéuticos y la posterior revisión de la web del centro han derivado en la retirada del término "logopedia", lo que constituye un avance en la protección de la actividad sanitaria y en la defensa de la profesión logopédica.

Desde dicha organización colegial, a través de un comunicado recogido por Europa Press, se recuerda que la logopedia es una profesión sanitaria regulada cuyo ejercicio requiere titulación universitaria específica y colegiación obligatoria. Por ello, toda persona que se ofrezca como logopeda debe disponer del carné profesional habilitado por el propio Colegio Profesional de Logopedas, que acredita su capacitación y habilitación legal para el ejercicio profesional. En consecuencia, en una profesión sanitaria no puede ofrecerse atención logopédica sin la correspondiente colegiación.

Asimismo, el Colegio anima a la ciudadanía, y especialmente a las familias, a verificar la colegiación de los supuestos profesionales de la logopedia, como garantía de seguridad, calidad asistencial y protección de la salud, y con el fin de poder distinguir claramente a los profesionales habilitados de quienes no lo son.

El Colegio desea también subrayar su respeto absoluto hacia la labor de los maestros especialistas en Audición y Lenguaje, cuya función pedagógica es esencial dentro del sistema educativo. No obstante, la confusión terminológica entre logopedia y Audición y Lenguaje no solo, a su juicio, vulnera la legislación sanitaria, sino que puede generar expectativas erróneas en las familias y comprometer la adecuada atención a menores con necesidades específicas.

El Colegio Profesional de Logopedas de Castilla y León anuncia que continuará velando por la correcta identificación y el ejercicio legítimo de la actividad logopédica, colaborando con las administraciones públicas y promoviendo información rigurosa entre centros educativos, profesionales y familias.