Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla recalan mañana y el jueves en el Auditorio de León con 'Camino a La Meca'

Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla protagonizan 'Camino a La Meca', de Athol Fugard, que se pondrá en escena en el Auditorio Ciudad de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Ciudad de León reunirá en su escenario mañana y el jueves a Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla, grandes actores del panorama nacional que pondrán en escena 'Camino a la Meca', dentro de la programación de Artes Escénicas diseñada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural para el primer semestre del año.

La obra de teatro, de Athol Fugard, llega a León bajo la dirección de Claudio Tolcachir y de la mano de la compañía Pentación Espectáculos. 'Camino a La Meca' es uno de los seis espectáculos que dobla función en el Auditorio, con representaciones mañana y el jueves día 5 a las 20.30 horas.

En palabras de Tolcachir, esta obra ha sido una oportunidad de conocer y compartir experiencias con personas que le han conmovido para siempre. "Fui muy afortunado en mi vida en contar con el cariño y la complicidad de artistas inmensos. Fuentes de inspiración. Me enamoré de Lola Herrera encuentro tras encontrarnos. Fascinado con su carisma, conmovido por su lucidez, alucinado por su curiosidad y su deseo. Se trataba entonces de encontrar un material que estuviera a la altura de semejante mujer, que representara de alguna manera todo aquello de lo que ella deseaba hablar", ha recalcado.

El precio de las entradas para asistir a la actuación es de 24 euros. La función de mañana está incluida en el abono de adultos, mientras que la representación del jueves está fuera de abono, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Las entradas se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León y también en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función.

'Camino a la Meca' se inspira en una mujer real, Helen Martins, que se rebeló contra todos los estamentos de su época, que persigue el deseo, la luz de la inspiración que no corresponde a ninguna edad ni a ninguna generación; alguien que prefiere las preguntas a las certezas, que valora su libertad y su autonomía para enfrentarse a su tiempo y al mundo que le rodea.