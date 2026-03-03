Lombraña defiende la legalidad de la adjudicación de su VPO, estudia acciones legales y lo achaca a la campaña electoral

Foto de Archivo de LAura Lombraña. - EUROPA PRESS

PALENCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PP de Palencia Laura Lombraña ha defendido que la vivienda de protección oficial que le fue adjudicada se hizo "conforme a la normativa vigente, mediante el procedimiento legalmente establecido y con los mismos requisitos y controles que para cualquier otro solicitante" y ha apuntado que se han cumplido "estrictamente" todos los requisitos exigidos por la ley.

En un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, la edil ha lamentado que se intente "construir una polémica artificial en el momento políticamente más sensible"-- ante la próxima cita con las urnas el 15 de marzo-- y ha insistido en que toda la documentación ha sido pública y "ningún órgano ha cuestionado el procedimiento en estos años".

Asimismo, Laura Lombraña ha insistido en que "no es casualidad" que la noticia haya aparecido en plena antesala de las elecciones autonómicas de Castilla y León y ha lamentado que se haya convertido un procedimiento administrativo "legal en una sospecha política".

"Es una estrategia conocida: insinuar sin probar, señalar sin demostrar y generar titulares en campaña. Pero la realidad es contundente: no existe irregularidad alguna", ha apostillado la concejala palentina.

Finalmente, Lombraña ha aseverado que se reserva el derecho a emprender las acciones legales para defender su honor frente lo que ha calificado de "afirmaciones falsas o insinuaciones malintencionadas", que dañan gravemente su "honor y su reputación personal y profesional.