López acusa a Feijóo de mentir en materia fiscal y recuerda que Sánchez ha rebajado 38.400 millones en impuestos

PEÑARANDA (SALAMANCA), 12 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de mentir en materia fiscal y le ha recordado que el Gobierno de Sánchez ha rebajado "38.400 millones de euros en impuestos a los ciudadanos de toda España y también de Castilla y León".

"Cada vez que ha tomado medidas, por ejemplo, cuando la guerra de Ucrania o durante todos estos años que hemos apoyado decretos sociales", ha apuntado López durante un acto de partido en Peñaranda de Bracamonte donde ha respondido a las críticas del PP hacia el Ejecutivo central sobre impuestos.

"Le he visto preguntar a Feijóo que le dijeran algún impuesto que hubiera bajado Sánchez. Pues le voy a decir varios", ha espetado para reiterar las medidas adoptadas para paliar la guerra de Ucrania o los escudos sociales implementados por el Gobierno. Frente a esto, ha afeado al PP por subir el IVA cuando llegó al Gobierno. "Fue lo primero que hizo", ha puntualizado.

En clave autonómica, López confía en que "después de casi cuatro décadas de gobierno de la derecha en Castilla y León" la Comunidad, "merece un cambio" y que ese cambio debe llegar con la figura de Carlos Martínez, candidato socialista a la Junta.

"Quiero en primer lugar decir que creo que Carlos Martínez ha hecho una campaña extraordinaria. Todos los socialistas de toda España están orgullosos de la campaña que ha hecho Carlos Martínez. Se ha visto que es el mejor candidato, quien más merece ganar estas elecciones. Y estoy absolutamente convencido de que los socialistas de Castilla y León, con Carlos a la cabeza, van a ganar las elecciones", ha concluido.

