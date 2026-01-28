Loquillo actuará en Valladolid el 3 de julio en un concierto integrado en el Ciclo Conexión

Loquillo celebra en Valladolid los 20 años de Pasión Eventos dentro del Ciclo Conexión - CONEXIÓN VALLADOLID

VALLADOLID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acogerá el viernes 3 de julio un concierto de Loquillo, referente del rock español, en una cita integrada en el Ciclo Conexión que servirá además para celebrar el 20 aniversario de paSiÓn eventos/management.

La actuación forma parte de la gira Corazones Legendarios, un recorrido por los grandes himnos de una trayectoria "única" que ha marcado a varias generaciones y que mantiene a Loquillo como una de las figuras "más sólidas y respetadas" de la música en nuestro país, han destacado los organizadores del ciclo a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El concierto se enmarca en la programación con la que paSiÓn eventos conmemora dos décadas de trabajo continuado en la producción de música en directo.

Para celebrar este aniversario, se pondrá a la venta un cupo limitado de entradas promocionales a 35 euros más gastos de gestión, disponible solo durante los primeros días y hasta agotar existencias.