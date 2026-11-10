Lori Meyers actuará en Burgos y en Valladolid en 2027 en el marco de la Gira Vibra Mahou

Archivo - El grupo Lori Meyers durante una actuación en el WiZink Center. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BURGOS 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda granadina Lori Meyers actuará en Burgos el próximo 15 de enero y en Valladolid el 13 de febrero en el marco de la Gira Vibra Mahou, en la que presentará su nuevo álbum, 'Disonancia', su regreso discográfico cinco años después.

El grupo ofrecerá así conciertos en la Sala Andén 56 de Burgos y en el Teatro Carrión de Valladolid, según ha informado Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas, en un comunicado recogido por Europa Press.

Precisamente, la gira arrancará el 15 de enero en la sala burgalesa, tras lo que recalará el 21 de enero en el Círculo de Arte de Toledo y el 23 de enero en la Sala Totem de Pamplona.

Ya en febrero, el tour aterrizará el día 12 en el Teatro Albéniz de Gijón, el 13 en el Teatro Carrión de Valladolid, el 18 en Teatro Eslava de Madrid y pondrá el broche de oro con en casa de la banda el 28 en la sala Industrial Copera de Granada.

Cinco años después de su último trabajo con música inédita y tras casi tres décadas sobre los escenarios, Lori Meyers presentará en estos conciertos los temas de su nuevo álbum de estudio junto a otras melodías memorables de su carrera.

Las entradas para todas las fechas de la gira saldrán a la venta el jueves 12 de noviembre.