La Lotería Nacional deja 300.000 euros en Ponferrada (León) y otros tres de 60.000 en Burgos, Aranda y Osorno

VALLADOLID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo de la Lotería Nacional de este jueves ha dejado 300.000 euros en Ponferrada (León) correspondientes a un boleto con el número del primer premio y otros tres de 60.000, del segundo, sellados en Burgos capital, la localidad burgalesa de Aranda de Duero y la Palentina de Osorno, según la información de Loterías y Apuestas del Estado recogida por Europa Press.

El primer premio se corresponde con el número 45.281, sellado en la administración El Rosal sita en la Avenida de la Constitución número 21 de Ponferrada, y que ha reportado a su propietario un premio de 300.000 euros, al igual que otros acertantes en Avilés (Asturias) y Cañaveral (Cáceres).

Además, el segundo premio, al número 16.640, ha dejado otros tres premios de 60.000 euros, entre otras localidades, en Burgos por un boleto sellado en la administración número 10 de Juan XXIII, así por otro adquirido en administración ubicada en Plaza Virgencilla de Aranda de Duero y un tercero en administración situada en el número 15 de Abilio Calderón de Osorno.