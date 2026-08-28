La Lotería Nacional deja parte del primer premio del sorteo del jueves en Burgos

BURGOS 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves ha dejado parte de un primer premio, que ha recaído en el 21.613, dotado con 300.000 euros al número, en Burgos, según informa Loterías y Apuestas del Estado a Europa Press.

El número se ha despachado en la Administración número 11 de la capital, situada en la calle Vitoria, 184. También se ha vendido en Mutxamel (Alicante), Vigo y Sevilla.

El segundo premio ha recaído en el 70.637, dotado con 60.000 euros al número, y se ha vendido en Cerdanyola (Barcelona), Matalascañas (Vigo), Cordovilla (Navarra) y Cazalegas (Toledo).

El reintegro ha sido para el 0, 2 y 3.