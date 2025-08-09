La Lotería Nacional deja parte de un segundo premio en Valladolid

Archivo - Administración nº16 que ha repartido el ‘Primer Premio’ del Sorteo Extraordinario de El Niño 2024 correspondiente al número 94974, a 6 de enero de 2024, en Madrid (España) - Diego Radamés - Europa Press - Archivo
VALLADOLID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 9 de agosto, ha dejado parte de un segundo premio en la capital vallisoletana, según ha informado Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae).
El segundo premio, con 120.000 euros al número, ha correspondido al 89.522 y se ha vendido en un total de once puntos, entre ellos el Despacho receptor 84.655 de Valladolid, situado en la avenida de Miguel Ángel Blanco, 5.
Los reintegros del sorteo de este sábado han correspondido a los números 2, 7 y 8.