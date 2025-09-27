La Lotería Nacional reparte suerte en Ávila y Burgos con parte del primer premio

Archivo - Cartel de una administración de Loterías. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Lotería Nacional ha dejado en las ciudades de Ávila y Burgos parte de un primer premio del sorteo de este sábado, 27 de septiembre, que ha recaído en el número 03.740 y ha repartido un total de 600.000 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, la Administración número 3 de Ávila, ubicada en la calle San Millán, 2, y el Despacho Receptor 18.150 de Burgos, situado en la calle Derechos Humanos, 42, han vendido billetes con la cifra agraciadas, que también ha sido consignada en las provincias de Álava, Asturias, Barcelona, Badajoz, A Coruña, Huelva, Islas Baleares, Jaén, Madrid, Murcia, Sevilla y Toledo.

Por otro lado, el número agraciado con el segundo premio, de 120.000 euros al número, ha sido el 28.486, que ha sido consignado en Jaén, Madrid, Murcia y Santa Cruz de Tenerife.