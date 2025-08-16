La Lotería Nacional reparte suerte en Mijares (Ávila), Ledesma (Salamanca), Aranda (Burgos) y Ólvega (Soria)

ÁVILA/SALAMANCA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Lotería Nacional ha dejado parte de un primer premio en el sorteo del sábado, 16 de agosto, que ha recaído en el número 05.958 y ha repartido 600.000, en el municipio abulense de Mijares y en el municipio salmantino de Ledesma.

Además, se ha repartido parte del segundo premio, 120.000 euros al número 03.127, en el municipio soriano de Ólvega y dos veces en el municipio burgalés de Aranda de Duero, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado recogidos por Europa Press.

Así, el Despacho receptor número 6.305 de la localidad abulense de Mujares, ubicado en la calle Mayor 52, y el despacho receptor número 64095 de la localida salmantina de Ledesma, ubicado en la avenida Bernardo Olivera 34, han vendido el billete con las cifras agraciadas que también ha sido consignado en Sevilla, Murcia, Las Palmas o Barcelona.

Por su parte, el Despacho Receptor número 18310, ubicado en la avenida de Burgos, 2, y la Administración de Loterías 1 de la calle Las Boticas, 6, ambas de la localidad burgalesa de Aranda de Duero, han despachado parte del segundo premio, que también se ha vendido en la Administración 1 del municipio soriano de Ólvega, ubicado en la calle La Solana, 3. Los reintegros de este sorteo han sido para los números 8, 4 y 9.