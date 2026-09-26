La Lotería Nacional de este sábado deja un primer premio íntegro en León capital

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo
LEÓN, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 26 de septiembre, ha repartido un primer premio íntegro en León, correspondiente al 81.499 y con 600.000 de euros al número, según ha informado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae).
En concreto, los billetes con las mencionadas cifras ganadoras se han consignado en la Administración de Loterías número 24 de la capita leonsa, situada en la calle Juan Pablo II, 23.
El segundo premio también ha recaído íntegro en Santander (Cantabria) y ha repartido 120.000 euros el número, correspondiente al 01.755. Por su parte, los reintegros han sido para el 9, 1 y 2.