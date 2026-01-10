La Lotería Nacional de este sábado deja un primer premio íntegro en Segovia

Archivo - Administración de Loterías y Apuestas del Estado. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo
SEGOVIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional de este sábado, 10 de enero, ha repartido un primer premio íntegro en Segovia, correspondiente al 77.314 y con 1.500.000 de euros al número, según ha informado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae).
En concreto, los billetes con las mencionadas cifras ganadoras se han consignado en la Administración de Loterías número 1 de la capital segoviana, situada en la calle Juan Bravo, 56.
El segundo premio, correspondiente al 46.705, ha repartido 300.000 euros el número y ha dejado una parte en Salamanca capital. En este caso, los billetes se han consignado en el Despacho receptor número 64.645, ubicado en el Paseo del Rollo, 15.
Por su parte, los reintegros han sido para el 4, 5 y 7.