Lucas defiende las costumbres de los pueblos y la integración de los escolares en el Certamen de Villancicos de Soria

La consejera de Educación inaugura el Certamen Escolar de Villancicos de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha defendido la apuesta por la tradición y las costumbres de los pueblos desde los colegios, así como la convivencia y la integración de los escolares en el XXIX Certamen Escolar de Villancicos celebrado este miércoles en el Palacio de la Audiencia de Soria.

Cerca de 400 alumnos de los centros de la capital, de quinto y sexto de Primaria, así como del Centro de Educación Especial Santa Isabel, han formado parte de esta jornada en la que también se han repartido los premios del concurso de dibujo de la tarjeta navideña de Caja Rural de Soria.

Un certamen previo a la Navidad y creado hace casi 30 años por Andrés Soto, con el objetivo de integrar a los escolares en estas fechas festivas. Por ello, y por su apuesta también por el deporte inclusivo, recibió hace apenas unas semanas el premio Numancia 2017 a la trayectoria en la Gala de la Prensa Deportiva Soriana.

Lucas ha señalado que este certamen, en el que cada centro ha interpretado una canción, sirve "también crear comunidad" en la antesala de la Navidad "donde todos los centros se unen y trabajan de forma intensa para sacar adelante las actuaciones".

En este sentido, ha agradecido el "especial esfuerzo" de los profesores de música "los que dedican también muchas horas de trabajo fuera de los horarios lectivos para preparar los certámenes" así como las familias que apoyan estas celebraciones.

"La música suma y atrae a todas las personas, es una alegría ver el Palacio de la Audiencia de la ciudad de Soria lleno tanto de colegios públicos como colegios concertados como los centros de educación especial, con esa apuesta tan importante por la integridad y por la inclusión y por la diversidad", ha señalado la consejera de Educación.

Así, ha deseado a los equipos educativos que pasen un "día bonito y de recuerdo en el que mantener viva una tradición" como es este certamen. Por último, la consejera ha confiado en unas "buenas notas" de los alumnos este trimestre, "como es la educación en Soria y en Castilla y León".