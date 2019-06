Luis Ramos actuará este martes en la Casa Zorrilla de Valladolid

Publicado 29/06/2019 12:29:49 CET

El cantautor y poeta zamorano Luis Ramos actuará este martes, 2 de julio, a partir de las 21.30 horas, en la Casa-Museo de Zorrilla en Valladolid, donde ofrecerá un recital titulado 'De ida y vuelta'.

Según ha informado la organización a Europa Press, durante el evento Ramos interpretará poemas de Agustín García Calvo como 'No son estas violetas', 'La canción que cantábamos juntos', 'Porque una vez te dije', 'Fría tormenta', 'No digas que sí' y 'Brinca el arroyo'; de Claudio Rodríguez como 'Gorrión', 'Secreta', 'Alto jornal', 'Siempre será mi amigo' o 'Sabe que en cada flujo'; de León Felipe como 'Sé todos los cuentos'; de Jesús Hilario Tundidor como 'Vida' o 'Teresa', así como composiciones suyas como 'Desde el puente', 'Desaparecidos', 'No es lo mismo', 'Roguemos', 'A la vera' y 'Yo nunca he escrito un blues'.

Introducirá el acto el también poeta Atilano Sevillano, con entrada libre hasta completar el aforo.