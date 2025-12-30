Luz verde a 1,48 millones para una planta de hidrógeno verde en el parque del Medio Ambiente de Garray (Soria)

VALLADOLID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El último Consejo de Gobierno de la Junta ha dado luz verde a una aportación de 1,48 millones de euros para el diseño y ejecución de una planta de hidrógeno verde en el Parque Empresarial del Medio Ambiente de Garray (Soria).

El proyecto de hidrógeno verde en Garray se enmarca en el desarrollo del Parque Empresarial del Medio Ambiente y supone una apuesta por tecnologías limpias e innovadoras.

La planta producirá hidrógeno mediante electrólisis del agua, y utilizará un electrolizador alimentado con energía renovable, lo que permitirá un proceso sin emisiones.

La inversión total del proyecto asciende a 6.016.851 euros.