Luz verde a 190.000 euros para atención de escolares una vez concluidas las horas lectivas de septiembre

La Consejería de Educación ha comunicado al Consejo de Gobierno la contratación por 189.754 euros del servicio de atención y cuidado al alumnado en septiembre de 2025, una vez finalizado el horario lectivo. Este servicio tendrá carácter gratuito y voluntario para el alumnado y su duración máxima será de una hora.

La Junta de Castilla y León va a implementar un servicio de atención y cuidado del alumnado que curse el segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria en 636 centros públicos de la Comunidad, una vez finalizado el horario lectivo durante el mes de septiembre del curso escolar 2025-2026, atendiendo así a una petición realizada por las familias de la Comunidad. Este servicio de atención y cuidado tendrá carácter gratuito y voluntario para el alumnado y su duración máxima será de una hora.

Las actividades se desarrollarán en los espacios y aulas que se designen por la dirección de cada uno de los centros. Los monitores desarrollarán actividades dirigidas a la adquisición de hábitos sociales, realizando juegos educativos; cuidarán y apoyarán al alumnado que, por su edad, necesite la colaboración y soporte de una persona adulta en las actividades de aseo; y desarrollarán programas de autonomía personal para los escolares.

Además de este nuevo servicio, la Consejería de Educación recuerda que existe otra opción para las familias: el comedor escolar. Actualmente, más del 60 % de los comensales habituales, comen gratis o abonan solo una parte del menú en virtud de las bonificaciones existentes.