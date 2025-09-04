Luz verde a 340.000 euros al Consejo de Cámaras para celebrar ferias de Empleo, Innovación y Emprendimiento

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, la concesión de una subvención directa al Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, por un importe de 340.000 euros.

Esta subvención va destinada a financiar la organización y celebración de las ferias de empleo, innovación y emprendimiento que se desarrollen en las distintas provincias, a través de las cámaras de comercio, durante el presente ejercicio, detalla la Junta a través de un comunicado.

Los encuentros contarán con la participación de expertos y profesionales de diferentes ámbitos que fomentarán la colaboración, el aprendizaje y el desarrollo de nuevas ideas y proyectos Todo ello con un enfoque innovador que contribuirá a mejorar la orientación, la prospección, la intermediación laboral y la promoción del emprendimiento, con el objetivo final de mejorar el empleo y la competitividad del tejido empresarial de Castilla y León.

La subvención va destinada a financiar las ferias de empleo, innovación y emprendimiento que se organicen en las nueve provincias de la comunidad, así como el encuentro empresarial específico que se desarrollará en Miranda de Ebro.

Con esta iniciativa la Junta y las cámaras de comercio colaboran para fortalecer el mercado laboral y mejorar la competitividad del tejido empresarial de Castilla y León, favoreciendo la creación de empleo, el autoempleo y la innovación.