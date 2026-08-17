Luz verde a Cáritas para la obra que creará un centro de día y su sede en el edificio de José María Lacort, Valladolid

VALLADOLID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes la licencia de obras solicitada por Cáritas Diocesana para la reestructuración integral del edificio situado en el número 11 de la calle José María Lacort, para crear un Centro de Día para personas sin hogar así como espacios para su sede institucional.

Según han informado fuentes municipales, el proyecto contempla la transformación del edificio existente, de aproximadamente 4.158 metros cuadrados construidos, para acoger un Centro de Día destinado a personas sin hogar en las plantas baja y primera, mientras que el resto de las plantas se destinará a la sede institucional de Cáritas Diocesana.

La intervención permitirá mejorar de manera integral las condiciones de funcionalidad, accesibilidad y eficiencia del inmueble, al tiempo que adaptará sus espacios a las necesidades de los nuevos usos.

Entre las actuaciones previstas se incluye la excavación en el semisótano para mejorar sus alturas, así como una intervención específica en la planta baja para garantizar la accesibilidad y disponer de dos accesos independientes, uno para cada uno de los usos que convivirán en el edificio.

El proyecto contempla asimismo la instalación de nuevos ascensores en diferentes ubicaciones, ya que en la actualidad el inmueble únicamente dispone de uno, así como la ejecución de nuevas escaleras de evacuación que permitan mejorar las condiciones de seguridad.

Las obras incluirán también nuevas instalaciones, redistribución de espacios y renovación de acabados, además de la mejora de las fachadas y de los cerramientos del edificio.

En el ático se actuará sobre la cubierta con el objetivo de recuperar su configuración original.

El inmueble, situado sobre una parcela de unos 602 metros cuadrados, se encuentra en suelo urbano consolidado y está calificado como zona de Equipamiento, con uso pormenorizado de Equipamiento Colectivo Social y Asistencial Privado.

El edificio cuenta con protección estructural (P3) y el suelo está sometido a protección arqueológica, circunstancias que se han tenido en cuenta en el proyecto de reestructuración.

El Ayuntamiento de Valladolid da "un nuevo paso más con la concesión de esta licencia" para posibilitar la transformación de un edificio existente en un espacio adaptado a la atención social y a la actividad institucional de Cáritas Diocesana, con lo que se favorecerá la "puesta en servicio de unas instalaciones adecuadas a las necesidades de las personas atendidas por la entidad y al desarrollo de su labor en la ciudad".

La actuación representa, además, una intervención integral sobre un inmueble existente que permitirá optimizar y actualizar sus espacios sin modificar su volumen general, incorporando las mejoras necesarias para garantizar su accesibilidad, seguridad y funcionalidad y adecuarlo a los usos previstos.

Cabe recordar que la entidad benéfica tiene en marcha en esta misma parcela la construcción de un nuevo centro de educación especial.