Luz verde a casi un millón de euros para 89.500 dosis de vacunas frente a hepatitis A y B, difteria y tétanos

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 949.905 euros destinado al suministro de 89.500 dosis de vacunas frente a difteria, tétanos, hepatitis A (pediátrica y de adultos) y hepatitis B, de acuerdo con la inmunización establecida en el Calendario Oficial de Vacunaciones para toda la vida en la Comunidad de Castilla y León.
En concreto se han adquirido 61.000 dosis de vacuna frente a difteria y tétanos, de contenido antigénico reducido, que se administra a la edad de 14 y 65 años, como dosis de recuerdo, y se utiliza también en pautas correctoras en personas no vacunadas o incorrectamente vacunadas.
Otras 12.000 dosis son de vacuna frente hepatitis B para edad adulta, que se administra en personas con patologías de riesgo y en situaciones de riesgo de exposición, como trabajadores sanitarios o algunos viajeros internacionales, explica la Junta a través de un comunicado.
Además la Junta ha adquirido 2.500 dosis de vacuna frente hepatitis A para edad pediátrica, que se administra en situaciones de riesgo por exposición a fuentes de infección, bien por viajes a países endémicos o con infraestructuras sanitarias deficientes, o bien por contacto con personas enfermas, sean casos esporádicos o brotes.
Las última 14.000 dosis son de la vacuna frente hepatitis A para edad adulta, que se administra en situaciones de riesgo por exposición a fuentes de infección: bien por viajes a países endémicos o con infraestructuras sanitarias deficientes o bien por contacto con personas enfermas, sean casos esporádicos o brotes.
El suministro viene derivado del Acuerdo Marco para la selección de suministradores de vacunas de calendario y otras al que se vinculó la Administración de la Comunidad de Castilla y León por Acuerdo de 22 de junio de 2021.