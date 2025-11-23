Madrid, Valencia y Baleares dominan en el primer Campeonato de España de Kendo celebrado en Valladolid

VALLADOLID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 150 competidores, de 13 comunidades autónomas, han participado en el primer Campeonato de España de Kendo celebrado en el pabellón Lalo García de Valladolid este fin de semana, donde han dominado las Federaciones de Madrid, Valencia y Baleares.

La competición que se prolongó hasta el domingo al mediodía, con la prueba individual, donde en categoría femenina, la madrileña Varo se llevó el oro por delante de la canaria Asensio.

Asimismo, la valenciana Moreno y la madrileña Cortés compartieron el bronce, tras caer en semifinales, mientras que el premio a la más combativa fue para la catalana Palau.

En la competición masculina, el título nacional fue para el valenciano Zuroaga, por delante del madrileño Recio, mientras que el bronce fue para el valenciano Pina y el catalán Salce, y el premio a la combatividad fue para el canario Sánchez.

La categoría junior fue para Urrero, de Madrid, por delante de Lusarreta (Murcia), Toymil y Castro, ambos de Baleares, y Moreno (Cantabria), se llevó el galardón al más combativo.

En cadete, triunfo para el balear Strada, por delante del gallego Komatsu, el andaluz Giménez y el balear Castro, mientras que en infantiles, doblete de Baleares, con Aibar y Aguilera, y el bronce fue para Cano (Madrid) y para Avetisov (Canarias).

Por lo que se refiere a la competición por equipos, celebrada en la jornada de sábado, Madrid se llevó la victoria en masculino y femenina, donde se impuso a Valencia, mientras que Baleares y Andalucía cayeron en semifinales y el premio de la combatividad fue para la andaluza Pajares.

Por último, en la sección masculina, Madrid es el nuevo campeón de España, seguido de Valencia, Cataluña y Baleares, mientras que el andaluz Tirado se llevó el trofeo al más combativo.