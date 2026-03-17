Magdaleno (CEOE) considera que "el mensaje es claro" y que "el ganador tiene obligación de pactar"

VALLADOLID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, ha considerado este martes que "el mensaje" que han dado las elecciones autonómicas de Castilla y León es "claro" en el sentido de que "los votos han dicho al ganador --el PP-- que tiene la obligación de pactar".

Así se ha pronunciado el presidente de la patronal vallisoletana sobre el resultado electoral del pasado domingo, sobre lo cual ha reflexionado que los empresarios "siempre" quieren "certidumbre" y por ello apuestan por "un gobierno fuerte" que permita seguir el trabajo de las empresas en los próximos años.

Eso sí, ha advertido de que los partidos políticos, a su juicio, "a veces se empeñan en trabajar sin pactos", pero considera que los votantes les han dicho que "tienen que acordar y pactar" para dar "el campo necesario para que Valladolid siga estando de moda".

