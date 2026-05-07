La magistrada del TC María Luisa Segoviano será la madrina de la Graduación 2026 de la UEMC en Valladolid

La magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Segoviano será la madrina de la Graduación 2026 de la UEMC en Valladolid - UEMC

VALLADOLID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La jurista vallisoletana María Luisa Segoviano Astaburuaga, actual magistrada del Tribunal Constitucional y referente nacional en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, será la madrina de la Promoción 2026 de los estudiantes de las titulaciones presenciales de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid.

La ceremonia académica de graduación se celebrará el sábado 16 de mayo en el Centro Cultural Miguel Delibes, presidida por el rector David García López, según ha detallado la universidad a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El Acto de Graduación reunirá a más de 1.700 personas entre estudiantes, familiares, autoridades y comunidad universitaria. Un total de 633 estudiantes de grado y máster presenciales participarán en la imposición de becas, en representación de 18 titulaciones, en una ceremonia que comenzará a las 11:00 horas en la Sala Sinfónica del auditorio.

La Promoción 2026 de la Universidad Europea Miguel de Cervantes contará con 633 estudiantes presenciales que tienen previsto terminar sus estudios en el presente curso, 590 de ellos de grado y 43 de máster.

Por su parte, cerca de 1.600 estudiantes de titulaciones hibridas y virtuales celebrarán su graduación el 13 de junio en el Campus UEMC, en un acto diferenciado.

Además de la intervención del rector de la UEMC, David García López, y de María Luisa Segoviano, la graduada de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, estudiante de último curso de Fisioterapia y doctoranda en Investigación en Actividad Física y Salud en Poblaciones Especiales, Irati Jáuregui Fajardo, será la encargada de representar a sus compañeros, con un discurso a los asistentes, en el marco de una ceremonia conducida por la profesora de la Facultad de Ciencias Sociales Rosa María Arráez Betancort.

El acto contará con la participación de los estudiantes de las titulaciones presenciales de los Grados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Fisioterapia, Odontología, Psicología, Nutrición Humana y Dietética, Terapia Ocupacional, Ingeniería Informática, Ingeniería de Organización Industrial, Criminología, Administración y Dirección de Empresas, Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Ciencias Ambientales, Arquitectura Técnica, Tecnología e Innovación Alimentaria, Máster Universitario en Psicología General Sanitaria y Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, además de docentes, investigadores y personal de administración y servicios de la UEMC.

María Luisa Segoviano Astaburuaga (Valladolid, 1950) es una jurista española especializada en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, con una destacada trayectoria en la judicatura.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid (UVA)con premio extraordinario, aprobó la oposición como secretaria de Magistratura de Trabajo en 1974, ejerciendo en Barcelona, Palencia y Valladolid hasta 1987, fecha en la que ingresó en la carrera judicial por el turno reservado a juristas de reconocida competencia. Su primer destino como jueza fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Bilbao.

Posteriormente, ocupó cargos de relevancia como presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León entre 1997 y 2006, año en el que fue nombrada magistrada del Tribunal Supremo, donde desarrolló su labor hasta 2022.

Entre 2020 y 2022 fue presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, convirtiéndose en la primera mujer en presidir una sala en este órgano. Además, fue miembro de la Junta Electoral Central entre 2012 y 2017. En 2023 fue designada magistrada del Tribunal Constitucional.

A lo largo de su carrera ha combinado la actividad judicial con la docencia como profesora asociada de Derecho Procesal y con la participación en actividades formativas del Consejo General del Poder Judicial.

Su trayectoria destaca por su contribución a la igualdad de género en el ámbito laboral, con resoluciones relevantes en materia de protección frente al despido de mujeres embarazadas y en la equiparación de derechos entre hombres y mujeres en el acceso a prestaciones.

Segoviano ha compaginado su labor judicial con la actividad académica, siendo profesora asociada en el Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid.

Desde 2016 es presidenta de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid, académica honoraria de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España desde 2018 y académica honoraria de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura.

Entre sus principales reconocimientos destacan la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort; el Premio Mérito Social a la trayectoria profesional; el Premio "Puñetas de oro" concedido por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR); el Premio de Igualdad de la Abogacía otorgado por el Consejo General de la Abogacía; el Premio Diversa e Igual de la Universidad de León; el Premio Pelayo 2022 para juristas de reconocido prestigio; y el III Premio Justicia Social Andaluza concedido por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales.