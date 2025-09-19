El magistrado Manuel García Castellón será el protagonista del encuentro 'Emeritus' en Valladolid

Archivo - El juez Manuel García Castellón. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Santa María la Real continúa su apuesta por la difusión cultural con una nueva entrega de 'Emeritus', un encuentro que se celebrará este lunes, 22 de septiembre, a las 19.30 horas, en el Círculo de Recreo de Valladolid y el protagonista será el magistrado vallisoletano Manuel García Castellón.

El evento consiste en un ciclo de entrevistas que acerca al público a la trayectoria y reflexiones de figuras de la cultura y las humanidades. Esta edición la conducirá Fernando Conde Parrado y tendrá un acceso libre hasta completar aforo.

Emeritus, apoyado por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, abordará las claves de la experiencia profesional y el legado que deja a las nuevas generaciones de juristas.

Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional, cuenta con más de cuatro décadas de servicio y ha instruido casos relevantes de la vida pública reciente.

La lista de entrevistados en anteriores edificiones se encuentra integrada por el arquitecto, dibujante y escritor José María Pérez Peridis, el periodista Ernesto Saénz de Buruaga, el paleógrafo José Manuel Ruiz Asencio, el abogado Antonio Garrigues Walker, el etnógrafo zamorano Joaquín Díaz y el periodista Antonio Pelayo.