Majo reconoce sentirse "con fuerzas e ilusión" para seguir al frente de la Diputación de León

Publicado 02/10/2018 14:32:22 CET

LEÓN, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, ha reconocido sentirse "con fuerza e ilusión" para seguir al frente de la Institución Provincial y presentarse como candidato del Partido Popular a las elecciones de mayo de 2019.

Así lo ha asegurado Majo en declaraciones recogidas por Europa Press este martes durante una rueda de prensa realizada por el presidente para dar a conocer la deuda de la evolución de la Diputación, la cual han conseguido amortizar y dejarla a cero.

En ese sentido, el presidente de la Institución provincial ha señalado que está "seguro" de que "se pueden hacer todavía muchas cosas a lo largo de los años para mejorar la mayoría de los pueblos de la provincia".

Entre ellas, Majo ha destacado un Plan de espacios industriales, que elabora junto con el diputado de Hacienda, Lupicinio Rodríguez, que espera que esté desarrollado antes de junio 2019 porque considera que "puede ser uno de los grandes planes de la Diputación".

Candidaturas del PP

Por otro lado, como presidente del PP de León, Juan Martínez Majo, ha indicado que el mes de octubre ha sido el fijado para resolver las candidaturas del partido para la capital y, posteriormente, se alargará hasta el mes de febrero de 2019 para elegir las de los distintos municipios de la provincia leonesa.

Al respecto, ha explicado que ha mantenido conversaciones con el PP a nivel nacional y autonómico para seleccionar el candidato para alcalde de la ciudad de León, el cual en un plazo de diez o quince días cree que estará resuelto.

No obstante, Majo ha aseverado que es una decisión que no le corresponde únicamente a él. Asimismo, ha dejado entrever que no vería mal que el alcalde de León, Antonio Silván, se postulase de nuevo a la alcaldía porque según ha confesado "me puede mover más el afecto que la objetividad".