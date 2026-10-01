'Malquerida' abre la temporada de artes escénicas del Auditorio de León con dos funciones los días 9 y 10 de octubre

Cartel de la obra 'Marquerida', protagonizada por Aitana Sánchez Gijón. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva temporada de artes escénicas del Auditorio Ciudad de León, que promueve la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, levantará el telón los días 9 y 10 de octubre con una doble función de 'Malquerida', una versión contemporánea de la obra clásica de Jacinto Benavente protagonizada por Aitana Sánchez Gijón.

Ambas puestas en escena serán a las 20.30 horas y la obra llega al Auditorio Ciudad de León de la mano de Producciones Off y producción de Mónica Regueiro, con una adaptación de Juan Carlos Rubio y Natalia Menéndez, quien también dirige la obra.

'Malquerida' reinterpreta la tragedia original de Jacinto Benavente con un enfoque poético y con acento en el erotismo, el humor y la música popular. La obra, estrenada en 1913, es una de las más emblemáticas de Jacinto Benavente, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1922.

Esta nueva versión celebra la vigencia de su historia y explora los impulsos humanos y las pasiones que trascienden épocas. Aitana Sánchez-Gijón, que interpretó esta obra a los 19 años en el papel de Acacia, ahora da vida a su madre, Raimunda. Completan el reparto Juan Carlos Vellido (Esteban), Lucía Juárez (Acacia), Goizalde Núñez (Juliana), José Luis Alcobendas (Eusebio), Dani Pérez Prada (El Rubio), Álex Mola (Norberto) y Antonio Hernández Fimia (Faustino).

El equipo artístico está compuesto por Alfonso Barajas (escenografía), Juan Gómez Cornejo (diseño de iluminación), Rafa Garrigós (vestuario) y Mariano Marín (música y espacio sonoro), según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

'Malquerida' es el primero de los 21 espectáculos que hasta el 18 de diciembre saldrán a escena en el Auditorio Ciudad de León, dentro de su nueva temporada de artes escénicas correspondiente al segundo semestre del año, que consta de un programa "de alta calidad y muy actualizado", como ha destacado la concejala del área, Elena Aguado.

El precio de las entradas es de 22 euros, incluido en el abono de adultos, y se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León, así como en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función. El pase del 10 de octubre no está incluido en el abono y la entrada también tiene un precio de 22 euros.