La Mancomunidad Encuentro de Caminos llevará el circo contemporáneo a tres localidades de Burgos

BURGOS 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad Encuentro de Caminos ha presentado Caminos Asombrosos, un nuevo festival itinerante de circo contemporáneo y teatro de calle que celebrará su primera edición del 4 al 6 de septiembre en las localidades burgalesas de Monasterio de Rodilla, Quintanapalla y Cardeñuela Riopico.

El proyecto ha sido dado a conocer por la diputada de Cultura, Raquel Contreras; el presidente de la Mancomunidad Encuentro de Caminos, Rafael Solaguren, y el director artístico, Óscar Ortiz.

La iniciativa nace con vocación de continuidad para acercar lenguajes escénicos al medio rural, reducir la distancia en el acceso a la cultura y dinamizar el territorio.

La programación ha reunido talleres participativos a partir de las 17.30 horas y espectáculos profesionales gratuitos para todos los públicos desde las 19.30 horas, sin necesidad de inscripción previa. El festival ha contado con la producción de Tiritirantes, compañía profesional radicada en la localidad de Rubena, detallan desde la organización a través de un comunicado.

Las actividades comenzarán mañana, viernes 4, en el patio de las escuelas de Monasterio de Rodilla con un taller de circo y la representación del espectáculo 'Kinematos', de la compañía argentina manoAmano. El sábado 5 la cita se ha trasladado a la explanada frente a la iglesia de Quintanapalla con un taller de juegos de madera y el montaje 'La Coquette', a cargo de La Kanbahiota Trup.

El festival ha cerrado el domingo 6 en el campo de futbito de Cardeñuela Riopico con un nuevo taller de circo y la obra 'MUTE', de la formación Orain-Bi.

Caminos Asombrosos ha diseñado un modelo itinerante que se coordinará cada año con las Olimpiadas Rurales de la Mancomunidad para que ambas actividades se celebren en pueblos diferentes y no concentrar la programación en las mismas sedes.

Asimismo, la Mancomunidad ha invitado a los vecinos de Burgos capital y de toda la provincia a participar en las jornadas y conocer el patrimonio de estos municipios.