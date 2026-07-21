Se mantiene el desalojo de los ocho pueblos de Segovia y ya se ha perimetrado el 80% de la zona de Brieva

SEGOVIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cecopi de Segovia ha decidido mantener el desalojo de los vecinos de ocho municipios, Tenzuela, Losana de Pirón, Carrascal de la Cuesta, La Cuesta, Aldeasaz, Berrocal, Caballar y Santo Domingo de Pirón, que este lunes se vieron afectados por el incendio desatado en Brieva, aunque la situación "está más tranquila" y ya está perimetrado el 80 por ciento del terreno.

Así lo ha aseverado la delegada de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, quien ha asegurado que la situación "está más tranquila, más centrada" aunque sigue habiendo puntos calientes, al tiempo que ha indicado que se va a mantener desalojados a los vecinos que este lunes tuvieron que salir de su casa y que se encuentran en los puntos de reunión en los que se les ha dado alojamiento.

Alonso ha explicado que habrá que ver como "se desarrolla el incendio y las condiciones meteorológicas" que se den a lo largo de la tarde, y ha apuntado que se ha hecho un vuelo de reconocimiento, bajo la dirección del Sistema Operativo, y se ha decidido mantener a los vecinos de los ocho municipios en los puntos de reunión ubicados en las localidades de Turégano, Torrecaballeros y Sotosalbos.

Sobre el origen del incencio de Brieva, Raquel Alonso ha pedido estar centrados en las tareas de extinción pero ha asegurado que se inició en una cuneta.

El director técnico de extinción, José Luis Sánchez, ha explicado que se ha perimetrado el 80 por ciento del terreno, aunque aún queda "algún punto sin perimetrar" aunque se espera que a lo largo del día se pueda cerrar todo el perímetro

Sánchez ha indicado que hay "puntos calientes" porque se trata de una zona "de pasto, de mucha ganadería y de prado, que tenía mucha carga de pacas de paja", por lo que "cuesta" apagar las llamas, pero ha matizado que al estar dentro del perímetro "no hay riesgo de que salga".

Lo que mas preocupa, según el director técnico, el la evolución de la meteorología ya que para la tarde se esperan "vietos un poco rápidos".