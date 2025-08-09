Se mantiene la situación 1, preventiva, por contaminación por ozono e intrusión de polvo desértico en Valladolid

Archivo - Una de las estaciones de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado este sábado de que se mantiene activada la situación 1, preventiva, por un episodio de contaminación por ozono e intrusión de polvo desértico después de que se hayan registrado valores superiores a 100 microgramos (ng)/m3 de ozono en las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica y en nueve días consecutivos, en concreto los días 31 de julio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de agosto.

De esta forma, se ha superado el valor establecido en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano para la activación de la 'Situación 1, Preventiva', con las consiguientes medidas informativas.

Además, se ha superado el valor máximo octohorario de 120 microgramos/m3 por segundo día consecutivo; la superación de este valor por tres días consecutivos conllevaría la activación de la 'Situación 2, AVISO', con las consiguientes medidas de restricción del tráfico, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

El Ayuntamiento ha explicado que el ozono que se encuentra en capa baja de la atmósfera es un contaminante de carácter secundario y los vehículos de combustión emiten contaminantes que pueden contribuir de determinadas ocasiones a esa formación del ozono en la atmósfera.

Precisamente, la previsión de temperaturas elevadas a lo largo de este fin de semana indica que las concentraciones de ozono es probable que continúen siendo elevadas.

El modelo de predicción también estima que las concentraciones van a superar ese valor octohorario de 100 microgramos (ng)/m3, con un 94 por ciento de probabilidad.

También ha señalado que es importante, para no tener que activar medidas más restrictivas, que se reduzca todo lo posible el uso de vehículos de combustión para el transporte privado, así como utilizar el transporte público sobre todo en las horas centrales del día.

EPISODIO DE PARTÍCULAS

De igual manera, el Consistorio ha explicado que durante el día de ayer, tal y como se había previsto, se registraron valores diarios de PM10 por encima de 50 microgramos en todas las estaciones, excepto en la estación próxima al puente del Poniente, una intrusión que va a afectar a la zona centro de la península.

Dado que se trata de un episodio de origen natural, no se adoptarán medidas estructurales, si bien se informa que, atendiendo a los valores registrados de partículas (PM10 y PM2.5), la calidad del aire probablemente no afecte a la población general, pero puede presentar un riesgo moderado para los grupos vulnerables.

La previsión es que este episodio continúe a lo largo del fin de semana, con tendencia a la baja.