Mañueco aboga por aumentar aprovechamientos forestales claves que den mayor resiliencia ante incendios

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha comprometido este martes a impulsar cambios normativos que faciliten al sector forestal de la Comunidad Autónoma incrementar los aprovechamientos forestales claves para conseguir más resiliencia ante los grandes incendios forestales.

Además, ha hecho extensiva esa tarea a otros sectores, como el agrícola, ganadero y cinegético con el objetivo de que puedan contribuir, a través de la limpieza y desbroce a la lucha contra los incendios forestales.

Fernández Mañueco ha dedicado parte de su discurso de investidura para asegurar que su gobierno continuará mejorando el operativo de lucha contra incendios, "el mayor de nuestra historia", ha reivindicado, para recordar que el actual operativo surge del Diálogo Social y añadir: "Vamos más allá porque lo estamos mejorando".

Así, ha explicado que la Junta ha reforzado el operativo con todos los compromisos adquiridos en el acuerdo "y con más medios de los previstos", y apostillado en concreto que hay más profesionales, mejor formados y con más medios materiales, junto a un incremento de los medios aéreos, la maquinaria pesada y modernización de la flota de autobombas.

Asimismo, se ha comprometido a mejorar la tecnología con la que analizar el comportamiento del fuego para poder anticipar y planificar mejor la extinción y se ha comprometido a seguir mejorando las condiciones laborales del personal y, según ha rememorado, todo el personal laboral y funcionario "trabaja ya todo el año".

En este punto, se ha comprometido a seguir avanzando en integrar todo el personal en el sector público, "salvo el de medios especializados", y a seguir reforzando la coordinación y colaboración con otras administraciones como las diputaciones, con ayudas para la adquisición de equipos y maquinaria, y a los ayuntamientos para la limpieza de las zonas periurbanas para realizar anillos de seguridad.

El candidato a la investidura ha abogado por último por seguir incrementando la colaboración público-privada para asegurar la limpieza, el mantenimiento y la repoblación de los bosques.

Fernández Mañueco se ha comprometido a defender el patrimonio natural y forestal de Castilla y León y ha apuntado en concreto a un incremento de la superficie forestal junto a la elaboración de un nuevo Plan Forestal Integral de Castilla y León "para conservar y aprovechar mejor nuestros bosques, garantizar el abastecimiento de la industria forestal y conseguir unos montes mejor preparados frente a los incendios".