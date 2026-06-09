Mañueco afirma que ha aprendido de errores y aciertos y ve un listón muy alto en CyL que se puede superar

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado este martes un auténtico "contrato de Legislatura" para cuatro años que quiere llevar a cabo "con todos y junto a todos", especialmente en las grandes cuestiones de Comunidad, y que defenderá con más experiencia y desde la premisa de que ha aprendido de sus errores y de sus aciertos.

Fernández Mañueco ha aseverado además que Castilla y León ha hecho grandes cosas y tiene "el listón muy alto" en muchos ámbitos si bien ha aclarado que esos logros no deben ser un obstáculo y sí "una referencia inmejorable para estar a la altura".

"No hay mejor manera de honrar lo conseguido que intentar superarlo", ha aseverado el candidato a la investidura como presidente de la Junta que ha llamado a enfrentarse a los actuales retos desde el convencimiento de que la Comunidad puede prosperar "con realismo, coraje, esfuerzo y confianza".

"Lo importante, no es lo que hemos conseguido, sino lo que podemos conseguir. No hablando, sino actuando", ha añadido Fernández Mañueco que ha solicitado el apoyo a su investidura "para seguir siendo un gobierno de acción". El candidato ha apelado a su experiencia como presidente de la Junta --accedió por primera vez en julio de 2019-- para explicar que gobernar es algo más que administrar y consiste "en liderar, con las ideas claras".

Fernández Mañueco se ha presentado a la investidura "con humildad e ilusión" y con el compromiso de que Castilla y León es lo primero, tras lo que ha hecho suyas las aspiraciones, las esperanzas y las ilusiones de la Comunidad a las que dedicará todo su esfuerzo y todas sus capacidades. "Castilla y León es mi pasión", ha aseverado para asegurar que ser presidente de la Junta le ilusiona como el primer día.