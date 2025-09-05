Mañueco agradece a los bomberos de Segovia desplazados a León su "entrega y profesionalidad" en los incendios

Un hidroavión trabaja en las tareas de extinción del incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España) - Carlos Castro - Europa Press

SEGOVIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado su agradecimiento a los bomberos segovianos que participaron en las labores de extinción de los graves incendios forestales registrados en el Norte y Oeste de la Comunidad durante el mes de agosto.

"Es motivo de orgullo contar con esta entrega y profesionalidad", ha señalado el jefe del Ejecutivo autonómico en una carta enviada al alcalde de Segovia, José Mazarías, en la que ha trasladado su "gratitud por su ejemplar colaboración en la lucha conjunta contra estos incendios forestales".

En el escrito, remitido este viernes, Fernández Mañueco ha destacado el envío de medios humanos y técnicos por parte de los bomberos segovianos para trabajar junto a los efectivos de la Junta y de otras administraciones, lo que ha supuesto "un apoyo valiosísimo en unas circunstancias de enorme dificultad".

El alcalde de Segovia ha trasladado ya las felicitaciones a los profesionales que participaron en estas labores, desarrolladas entre el 18 y el 24 de agosto, con la presencia de dos retenes integrados por un total de once bomberos.

Según un comunicado del Consistorio recogido por Europa Press, estos efectivos se desplazaron sucesivamente a Ponferrada para apoyar la extinción de los incendios que afectaron de manera especialmente grave a esa zona de la Comunidad.

Asimismo, los bomberos segovianos respondieron a la solicitud lanzada desde el Centro Coordinador de Emergencias y acudieron a las tareas de extinción y utilizaron para ello sus jornadas de libranza en el servicio ordinario del Parque Segoviano.